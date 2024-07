Negociações em andamento Notícia

Magrão confirma conversas para renovação de Bustos e Renê com o Inter

Lateral-direito recebeu sondagens para deixar o Colorado, enquanto o lateral-esquerdo é considerado peça importante para o técnico Eduardo Coudet. Argentino tem vínculo até 2025 e clube tenta ampliá-lo, já o contrato do camisa 6 encerra no fim do ano

03/07/2024 - 16h36min