Busca por reforços, base e prioridade em competições: Magrão fala sobre planejamento do Inter

O diretor esportivo Magrão concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (4), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, antes do treinamento do Inter, onde detalhou diversos pontos do planejamento do clube, que voltará a jogar no Beira-Rio no próximo domingo (7) diante do Vasco. Magrão falou sobre a busca por reforços, o calendário cheio de julho e também o aproveitamento da base. Ele também confirmou a decisão de Hugo Mallo de deixar o Colorado.