Jovens do Inter falam da experiência de conquistar o título sul-americano pela seleção brasileira sub-20

Menke, Prado e Mathias, os colorados campeões do Sul-Americano Sub-20 Duda Fortes / Agencia RBS

Às vésperas da semifinal do Gauchão contra o Caxias, o clima é decisão no Beira-Rio. Entretanto, para os jovens que retornaram da Venezuela com a medalha de ouro do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, a tensão é aliviada pelos louros da conquista.

Os campeões Henrique Menke, 18 anos, Gustavo Prado, 19, e Ricardo Mathias, 18, receberam a equipe de Zero Hora no CT Parque Gigante para uma resenha descontraída.

Nem parece que dias antes haviam carregado um caminhão de responsabilidade nas costas quando, antes de chegarem ao título sul-americano, tiveram de superar uma goleada de 6 a 0 para a Argentina.

O mais experiente

Destaque da Ferroviária de Araraquara, Gustavo Prado foi contratado pelo Inter em 2023. No ano seguinte, estreou no time principal e teve participações importantes, como o gol da vitória nos últimos minutos sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão do ano passado.

Na seleção, com Ramon Menezes, começou no banco, mas conquistou a posição ao longo da competição. Por ser versátil, foi útil como meia, ponta e até um falso nove.

— Cara, quando você está na seleção brasileira, você tem que estar preparado para tudo. Estar jogando em qualquer posição que o treinador te coloca. O Ramon conversava muito comigo, e eu tenho facilidade de jogar ali nas três do meio. Então, para mim, foi tranquilo, foi de boa — disse Gustavo Prado.

De volta ao Inter, ele participou do segundo tempo do jogo de ida da semifinal do Gauchão, contra o Caxias, e pode ser uma novidade no time titular no jogo da volta.

O decisivo

Ricardo Mathias respondeu aos questionamentos com a mesma tranquilidade que teve ao marcar seu primeiro pelo Inter — o de empate em 2 a 2 com o Corinthians, em Itaquera, aos 49 minutos do segundo tempo, de letra.

Com um sorriso gigante no rosto, o centroavante carrega a medalha de ouro para todos os cantos. No Sul-Americano, ele participou de apenas dois jogos, mas foi decisivo no duelo contra o Chile, marcando um gol e dando uma assistência na vitória que encaminhou o título.

— Antes de entrar, eu estou sempre pedindo a Deus ali oportunidade de dar meu melhor. Nessa eu pude ser muito feliz — destacou Mathias.

No retorno ao elenco colorado, o jogador ficou no banco de reservas na Serra. Contra o Caxias, no Beira-Rio, espera a primeira oportunidade no ano.

— Que a fase possa continuar, que eu possa dar muita alegria ao Inter — destacou.

O mais articulado

Apesar de ser o mais novo entre os três, o goleiro Henrique Menke estava tranquilo na entrevista. Ele não entrou em campo neste Sul-Americano, mas acompanhou o título e as batalhas em campo do banco de reservas.

O tempo na Venezuela lhe deu experiência para desenvolver a confiança da comissão técnica em seu trabalho. Nascido em 2007, Menke ainda tem tempo atuar em mais uma geração sub-20 da seleção.

Desta vez, a convocação foi uma surpresa. O goleiro estava preparado para se apresentar ao técnico Roger Machado na pré-temporada do time profissional. Porém, teve de mudar de rumo.

— Tinha acabado de chegar em casa do treino, daí o preparador de goleiros da (seleção) sub-20 me mandou mensagem avisando da convocação. Na hora é felicidade imensa. Liguei para a minha mãe, para o meu pai, minha família para contar a notícia — revelou Menke e completou:

— O futebol é muito rápido. Eu, com 16 anos, já tinha era terceiro goleiro. Fui titular no sub-17. Com 17 anos, no ano passado, eu já estava titular na Sub-20. Na sequência, convocado para a seleção.

Campeã do Sul-Americano, a seleção Brasileira irá disputar o Mundial da categoria. O torneio será realizado no Chile, entre 27 de setembro e 19 de outubro.

Veja a entrevista completa