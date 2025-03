Como Inter e Cruzeiro "reataram" relação para o acordo por Wanderson 

Após o Cruzeiro cobrar publicamente o Inter por dívidas envolvendo Wesley e o não repasse de valores da venda de Mauricio para o Palmeiras, os clubes estreitaram relações com contato entre o presidente Alessandro Barcellos e Pedro Lourenço , dono da SAF do clube mineiro.

Ocorreram dois encontros entre os dirigentes. O primeiro foi na última segunda-feira (24). Como Inter e Cruzeiro fazem parte da Liga Forte União (LFU), os dois estiveram no Rio de Janeiro para a comemoração do sucesso nas negociações da LFU.

Em um contato com a reportagem de GZH, Pedro Lourenço confirmou a negociação envolvendo a ida de Wanderson para Belo Horizonte e, de quebra, disse estar superado o problema com Alessandro Barcellos.

— Nossa relação está ótima. Conheci o presidente, é um cara do bem — disse o dono da SAF do Cruzeiro.

Relembre o caso

No final de 2024, o empresário Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, concedeu entrevista à Rádio Itatiaia de Minas Gerais. Na entrevista, o dono do clube mineiro criticou o fato de o Inter não ter pago as prestações envolvendo a compra de Wesley e de não ter repassado valores referentes à venda de Mauricio para o Palmeiras.