O Inter compreende que tem carências no elenco e busca peças no mercado para reposição de eventuais saídas. A brecha aberta no grupo pela venda de Mauricio para o Palmeiras é uma das prioridades. Dois nomes já foram tentados: Calebe, do Fortaleza, e Pedrinho, ex-Corinthians e Atlético-MG, que ainda pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. As primeiras tentativas foram recusadas.