O destino em 25 dias. O julho colorado será tão abarrotado de jogos quanto decisivo. As próximas semanas mostrarão pelo o que ou se o clube lutará por títulos este ano. O sétimo mês do ano reserva espaço aos playoffs da Copa Sul-Americana, a terceira fase da Copa do Brasil e quatro partidas do Brasileirão. Na linha de chegada da maratona de oito partidas, uma a cada três dias, em média, o Inter saberá o que lhe resta a fazer no restante da temporada.