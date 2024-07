Desta vez como visitante em Criciúma, o Inter voltou com um ponto do Heriberto Hülse. Com um time recheado de desfalques, a equipe de Eduardo Coudet abriu o placar no final da primeira etapa, com Bruno Henrique, mas levou o empate do time catarinense no segundo tempo. Enquanto vencia o jogo, o Colorado chegou a entrar no G-6. Mas, ao final, o 1 a 1 deixou a equipe de Eduardo Coudet com 18 pontos, na 10ª posição após 11 jogos.