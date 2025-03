De minutos jogados a gols marcados: os números de Diego Rosa, novo volante do Inter

Até esta sexta-feira (28), o volante defendia as cores do Lommel, da Challenger Pro League, segunda divisão belga .

O desempenho de Diego Rosa

Diferentemente do Brasil, a temporada 2024/2025 do segundo escalão do futebol belga já teve início e já foram disputadas 23 rodadas. Com base nos dados disponibilizado pela Sofascore, plataforma que reúne estatísticas de atletas, GZH traz um panorama do desempenho deste jogador no Lommel-BEL.