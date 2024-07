O Inter deixou Criciúma com um ponto na bagagem neste domingo (30). Depois de sair na frente com um gol de Bruno Henrique ainda no primeiro tempo, o Colorado viu a equipe da casa empatar com Claudinho e ficou no 1 a 1 no Heriberto Hülse. Com o resultado, o time de Eduardo Coudet ficou com três pontos a menos que o São Paulo, primeiro time no G-6 do Brasileirão — é 10º, com 18 pontos.