Eduardo Coudet recebeu o empresário André Cury na concentração do Inter em Criciúma, antes do jogo contra o Galo, e fez um pedido: o meia Calebe, do Fortaleza. A informação é do site Revista Colorada e foi confirmada por este colunista. Cury levou o interesse do treinador ao clube do Ceará, mas ouviu que não há interesse em liberá-lo. Calebe foi jogador de Coudet no Atlético-MG.