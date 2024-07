O Inter anunciou nesta segunda-feira (1º) a renovação de contrato do zagueiro Vitão, 24 anos, no clube desde abril de 2022. Ele assinou um novo vínculo com o Colorado até dezembro de 2026. O defensor atuou em Porto Alegre nos dois últimos anos a partir de normativas da Fifa pela guerra entre Rússia e Ucrânia. No último domingo (30), ficou livre do vínculo com o Shakhtar Donetsk.