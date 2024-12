Por que o torcedor do Inter aplaudiu o time na derrota para o Botafogo

Torcida aprovou o bom futebol do segundo semestre.

O jogo contra o Botafogo não tinha caráter de final para o Inter . Mesmo assim, lotamos o Beira-Rio e aplaudimos após a derrota. Não foram aplausos por conta de uma boa atuação. Poderia ter sido, já que jogamos de igual para igual com o campeão da América e merecíamos, no mínimo, o empate.

A torcida aplaudiu, de pé, um time que deu a volta por cima , após não ter casa para treinar e atuar. Aplaudiu um trabalho de campo que nos fez voltar a sentir o prazer de ver nosso time “jogar bola”. Aplausos também para Paulo Paixão , que fez a equipe correr e para D’Alessandro , que dominou o vestiário com maestria.

Da cabine da Rádio Gaúcha, também aplaudi. O ano precisa ser dividido entre pré e pós-enchente . Antes, fomos eliminados pelo Juventude. Depois, nos complicamos na Copa do Brasil e Sul-americana, antes da chegada de Roger. Ninguém imaginava uma reversão de expectativa tão grande.

