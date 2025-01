Inter encaminha saída de goleiro para o Guarani-SP

Goleiro esteve emprestado ao Atlético-GO. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

Com alternativas para a posição no atual elenco, o Inter liberou o goleiro Emerson Júnior para defender o Guarani-SP nas disputas do Paulistão e da Série C do Brasileirão. O atleta, que completará 25 anos em fevereiro, vai para o terceiro empréstimo em busca de oportunidades.

Em 2024, ele esteve cedido ao Atlético-GO. Ali, ficou no banco do titular Ronaldo e não teve nem sequer uma partida no Centro-Oeste. Antes disto, em 2021, acumulou experiência no Figueirense, que defendeu por 12 partidas.

Depois, no entanto, foi chamado de volta ao Beira-Rio, pela então escassez de goleiros — ainda assim, tampouco teve oportunidades com a camisa vermelha e no máximo ficou no banco de reservas colorado.

O jogador deve renovar com o Inter por uma temporada para assinar o empréstimo com o clube de Campinas. O Colorado e o estafe do jogador concordam que é a melhor opção no momento. O clube gaúcho, afinal, aposta em Rochet como titular, Anthoni e Ivan como reservas imediatos e preparará experiências para os jovens Kauan Jesus e Henrique Menke.

A informação da saída de Emerson foi divulgada pelo jornalista Lucas Rossafa e confirmada por Zero Hora.