Sem acordo entre Santos e Flamengo, Thiago Maia pode voltar ao Inter

Thiago Maia foi liberado para viajar a São Paulo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Após liberar o volante Thiago Maia para se apresentar ao Santos, o Inter espera o desfecho das negociações que ocorrem entre os santistas e o Flamengo. Os cariocas exigem garantias bancárias para selar o acordo com a equipe da Vila Belmiro. Mas, nas vésperas do fechamento da janela de transferências, isso não aconteceu.

Os gaúchos já entraram em acordo com os santistas. O Peixe concordou em pagar 2,5 milhões de euros ao Inter, além de acordar com o Flamengo o pagamento de 4,5 milhões de euros pela venda de Thiago Maia ao Colorado no início de 2024.

O problema é que o Santos não conseguiu apresentar as garantias exigidas pelo Flamengo para que a negociação seja concluída. O volante está em São Paulo aguardando o desfecho das negociações.

Caso a negociação realmente não seja concluída, por ter contrato com o Inter, Thiago Maia pode retornar a Porto Alegre nos próximos dias. O volante ainda poderia ser negociado com o Santos a partir do dia 10 de março, com a abertura da janela de transferências nacionais.

Exigência do Flamengo

Depois de acertar as questões financeiras com o Inter, o Santos esbarrou na exigência do Flamengo.

A explicação foi dada pelo presidente santista Marcelo Teixeira durante evento da Federação Paulista de Futebol (FPF) na segunda-feira (24).

— O Thiago Maia é uma novela. Nós tínhamos acertado com o Internacional, que era até então a dificuldade do processo. Já tínhamos feito também essa conclusão com o Flamengo, porém agora o Flamengo exigiu garantias bancárias que o Santos está tratando para viabilizar esta contratação — revelou o dirigente em entrevista ao canal De Olho no Peixe.

Conforme Teixeira, o Santos busca formas para apresentar as garantias:

— Então, exige de nós ainda um período para que a gente encontre como seriam estas garantias, no caso de direitos que temos de televisionamento e que, graças a Deus, não fizemos antecipações como no ano passado. Então, estamos tentando estas alternativas.

O volante, que não foi relacionado para o duelo de ida da semifinal do Gauchão, contra o Caxias, só seria liberado para se apresentar à Vila Belmiro mediante o pagamento da primeira parcela à vista, no valor de 500 mil euros.

Linha do tempo do negócio

Zero Hora reuniu todos os detalhes da negociação entre Inter, Santos e Thiago Maia iniciada ainda em janeiro. Confira:

Início da negociação

No início de janeiro, o Santos fez a seguinte proposta ao Inter: assumir a dívida colorada com o Flamengo (onde estava Thiago Maia até 2024) e as comissões com os empresários pela transferência.

Neste cenário, o Inter não receberia nada, apenas ficaria liberado de quitar os 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual) prometidos aos cariocas pela liberação do atleta. São 10 parcelas de 400 mil euros.

Exigências coloradas

Mesmo envolvido com a negociação, Thiago Maia iniciou a pré-temporada com o elenco do Inter em 6 de janeiro. Ao mesmo tempo, o Colorado exigiu do Santos o pagamento de 2,5 milhões de euros além de assumir as dívidas. O Peixe aceitou, mas o negócio não foi fechado pois o Inter não recebeu o comprovante de quitamento do valor devido ao Flamengo.

Porém, o Santos recuou e desistiu de selar o acordo. À época, já se sabia que Thiago Maia desejava voltar ao Santos. Na Vila Belmiro, receberia um salário maior.

As conversas esfriaram. As tratativas foram abandonadas e o assunto parecia definido. Até que o Santos fechou a contratação de Neymar.

Conversas retomadas

Thiago Maia e Neymar são amigos desde os tempos de seleção brasileira olímpica, quando conquistaram a medalha de ouro em 2016. Entretanto, os valores oferecidos pelo Santos seguiam o mesmo. O clube paulista apenas sinalizou que retomou o seu interesse no volante.

Novo avanço

A chegada de Neymar deixou o negócio em vias de ser fechado. Thiago Maia virou dúvida para a partida contra o São Luiz, em 12 de fevereiro. O jogador não atuou, mas a transferência não foi concluída.

O volante Sandry, do Santos, teve seu nome sondado para ser incluído no negócio. Assim, os paulistas tentavam baixar o valor da compensação a ser paga pelo Santos

Santos demonstra pessimismo

Na prática, a negociação se manteve estagnada. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, mostrou pessimismo de que a negociação fosse ser concluída.

— Thiago Maia é uma negociação muito difícil porque envolve crédito que existe do Flamengo com o Internacional. O Internacional não pagou nenhuma das parcelas que fez na oportunidade, cerca de 4,5 milhões de euros que estava no contrato. Agora, o Flamengo exige o pagamento dessa dívida, parece que está na justiça, e o Internacional exige outro valor para liberar o jogador. É uma operação muito difícil que estamos tendo. A cada momento há algum problema ou dificuldade — disse em entrevista à Radio Energia 97 FM.

Inter envia emissário

Na tentativa de um acordo, o Inter enviou em 13 de fevereiro um representante a São Paulo para dar andamento às conversas. O executivo de futebol André Mazzuco foi o encarregado de dar andamento às tratativas.

A medida deu resultado. O negócio destravou e novos números foram apresentados. Os termos apresentados tinham uma oferta de R$ 14,8 milhões parcelados mais o pagamento da dívida do Inter com o Flamengo, estimada em R$ 23,7 milhões.

