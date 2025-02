Perto de fechar com Thiago Maia, Santos oferece volante ao Inter

A reportagem de Zero Hora apurou que o Inter sinalizou com a possibilidade de baixar o valor da compensação a ser paga pelo Santos. A dívida junto ao Flamengo será absorvida pelos paulistas.

Uma das possibilidades pensadas pelo Santos para reduzir os valores seria a inclusão do volante Sandry, de 22 anos. O empresário do jogador santista é o mesmo do volante colorado. Porém, os dirigentes gaúchos não deram andamento nas tratativas neste molde.