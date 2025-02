Volta de Neymar faz Santos retomar conversas para tirar Thiago Maia do Inter

Thiago Maia é titular da equipe de Roger Machado e acumula cinco partidas em 2025. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Santos ainda deseja levar Thiago Maia para a Vila Belmiro. Após negociação frustrada em janeiro, o clube paulista retomou o plano para tirar o volante do Inter e colocá-lo na equipe de Neymar. Os dois são amigos desde os tempos de seleção brasileira olímpica.

A informação foi inicialmente divulgada pelo UOL e confirmada por Zero Hora. A segunda temporada da novela, no entanto, independente de seu desfecho, tem data para acabar: 28 de fevereiro. Neste dia, chegam ao fim a janela de transferência e as inscrições no Paulistão.

Segundo o apurado, os valores oferecidos pelo Peixe não mudaram e o clube apenas sinalizou que ainda tem interesse na negociação. Em janeiro, o negócio não foi para frente após o Inter pedir que o Santos assumisse a dívida de 4,5 milhões de euros pelo jogador e pagasse outros 2,5 milhões de euros pela liberação do meio-campista.

O clube paulista teria recuado, então, por pressão interna. Flamengo e Lille-FRA deram sinal verde pela transferência.

O Colorado, enquanto isso, se organiza para pagar as parcelas em atraso com os cariocas. São três prestações de aproximadamente 700 mil euros. As demais parcelas estão diluídas até 2027.

Desejo de Neymar

O principal motivo para o Santos retomar o interesse no jogador é a volta de Neymar. O astro deseja atuar ao lado do antigo parceiro de seleção — ambos colaboraram para o então ouro olímpico inédito nos jogos do Rio 2016. Eles sempre tiveram uma relação próxima. A volta tem o aval do técnico português Pedro Caixinha.

Procurado pela reportagem, o Inter não se manifestou sobre o tema. Os dirigentes garantem que não há necessidade de vender algum atleta neste momento, após as negociações de Gabriel Carvalho e Rômulo.

Thiago Maia é titular da equipe de Roger Machado e acumula cinco partidas em 2025.