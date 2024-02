A contratação de Thiago Maia ainda não está descartada, mas o negócio mudou. O Inter aceitou a pedida do Flamengo e faria um esforço, apertando o orçamento de 2024, para fazer o pagamento da parte do time carioca em 2024. Mas, diante da demora da direção do Flamengo em acertar o pagamento dos 50% do valor total ao Lille, o negócio travou e o colorado foi buscar Fernando.