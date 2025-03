Racionamento de água em Bagé segue sem previsão de término

Sanga Rasa, principal barragem da cidade, está com nivel de armazenamento baixo.

Devido à estiagem , o município voltou a realizar o contingenciamento após dois anos — em 2023, a restrição no abastecimento durou seis meses.

A medida afeta toda a cidade. Entre sábado (8) e segunda-feira (10), o racionamento é preventivo. Os motores ficam desligados entre 23h e 5h. No entanto, a partir de terça-feira (11), o fornecimento de água será interrompido por 12 horas , das 15h às 3h.

A exceção , neste momento, é a região do bairro Ivo Ferronato , devido a um apagão na cidade na quinta-feira (6) e ao rompimento de uma adutora na sexta (7), levando o bairro a ficar três dias sem água.

— Então, para aquela região, como exceção, o racionamento não foi aplicado, mas no contexto do restante da cidade, sim — explica o diretor do Departamento de Água, Max Geraldo Meinke.