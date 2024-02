A chegada do meio-campista Fernando ao Beira-Rio, que ocorrerá ainda nesta tarde de quinta-feira (22), não tirará o Inter do mercado nesta janela de transferência. Thiago Maia, um novo lateral-esquerdo e um goleiro suplente são tentados pela direção. Entretanto, o clube se movimenta nos bastidores com algumas outras equipes para conseguir modificar o limite de estrangeiros no futebol brasileiro.