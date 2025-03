Rochet ou Anthoni? Roger fala sobre disputa pela titularidade no gol do Inter para a decisão do Gauchão

Rochet (E) foi reserva de Anthoni no Gre-Nal 445. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Inclusive, até sair a escalação do Colorado para o jogo, havia certo mistério sobre quem Roger escalaria na meta de seu time. Em sua entrevista coletiva após a vitória, o treinador comentou:

— O Anthoni vem fazendo um grande campeonato regional e o Rochet é uma liderança interna. O Chino (Rochet) foi para o campo no início da sua preparação e, a bem da verdade, nós o colocamos no banco com o mínimo das condições, muito mais pelo o que representa dentro do grupo e também como segurança e motivação para o Anthoni.

Ao ser questionado sobre quem deverá ser o titular no gol colorado no jogo da volta, no domingo (16), Roger respondeu:

— A gente vai observar como é que o Rochet progride no meio da semana. Hoje, eu gostaria de privilegiar o Anthoni, mas a gente sabe também da capacidade da liderança do Rochet para esses momentos.

A presença do goleiro uruguaio foi a grande novidade entre os convocados para a primeira partida decisiva do Gauchão. Rochet não atua desde a derrota para o Fortaleza, em 8 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão. O goleiro vinha se recuperando de uma tendinose no joelho.