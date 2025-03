Bombardeio russo mata 14 pessoas na região de Donetsk, e exército afirma ter tomado novas áreas na Ucrânia

HANDOUT / National Police of Ukraine / AFP

Policiais ucranianos no local do ataque em Dobropillia, região de Donetsk.

A Rússia lançou um ataque na Ucrânia no sábado (8) matando 14 pessoas e ferindo dezenas, horas depois de Donald Trump defender Vladimir Putin e dizer que o líder do Kremlin estava "fazendo o que qualquer um faria".

No ataque, dois mísseis balísticos atingiram o centro de Dobropillia, na região de Donetsk. Neste domingo (9), a Rússia anunciou a tomada de vilarejos na região, além de localidades em Sumi, no nordeste da Ucrânia.

Em Sumi, perto da fronteira com a região russa de Kursk, as forças russas "liberaram" a pequena aldeia de Novenke, informou o Ministério da Defesa em um comunicado. Nesta área, a Rússia está realizando uma ofensiva transfronteiriça como parte dos combates contra as tropas de Kiev, que ocupam parte da região russa de Kursk. O anúncio confirma que o exército russo está realizando uma importante ofensiva na região de Sumi.