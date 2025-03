Desta vez, Grêmio não escapou, e Inter “goleou” por 2 a 0 

Considerando que a decisão será no Beira-Rio e que a diferença de atuação entre os times no primeiro jogo foi gigantesca, sim, goleamos na Arena.

A aplicação tática do time de Roger Machado foi impecável! Defensivamente, o Inter foi perfeito. Vitão comandou os companheiros e não permitiu ameaça do adversário.

O gol não foi obra do acaso. O Inter continuou em cima e Bernabei apareceu livre para cruzar e encontrar o maestro no segundo pau para fazer o 2 a 0. Desta vez, o time que criou tanto no Gre-Nal da primeira fase e não fez, colocou a bola na rede e decretou a vitória.

Mesmo fora de casa, a tranquilidade do time de Roger se manteve no segundo tempo e não permitiu nem ameaça de recuperação do Grêmio. Se faltou algo, foi liquidar o campeonato com um 3 a 0, que não veio por falta de capricho de Wesley na última bola do jogo.