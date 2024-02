O Inter anunciou nesta quarta (21) a contratação do volante Fernando. O jogador de 36 anos estava no Vila Nova e chega ao Beira-Rio com contrato de duas temporadas. O Colorado havia iniciado negociações com o meio-campista no início do ano, mas ele optou pelo Vila por problemas familiares. O negócio foi oficializado pelo clube goiano em nota e depois confirmado pelos gaúchos.