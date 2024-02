O Inter está próximo de anunciar a contratação do volante Fernando, 36 anos, ex-Manchester City-ING, Porto-POR e Sevilla-ESP. O Colorado chegou a um acordo com o meio-campista e pagará compensação financeira ao Vila Nova pela liberação imediata do atleta, que chegaria para o início do Brasileirão e as próximas fases da Copa do Brasil. A negociação está avançada e depende de poucos detalhes para ser finalizada.