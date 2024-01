O Inter tinha um acerto encaminhado com o volante Fernando, de 36 anos, que estava no Sevilla, da Espanha. No entanto, a situação mudou. Conforme apurou GZH na noite desta quarta-feira (10), um problema pessoal afastou o jogador do Beira-Rio e a negociação não seguirá. Pela necessidade do atleta permanecer próximo à família, em Goiás, o Vila Nova será o destino do atleta para a próxima temporada.