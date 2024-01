O volante Fernando já tem data para retornar da Europa. Depois de se despedir do Sevilla, da Espanha, clube que defendeu nas últimas cinco temporadas. O jogador, de 36 anos, é aguardado para desembarcar no Brasil neste sábado (6). De volta ao país natal, ele assinará contrato de duas temporadas e será anunciado como reforço colorado no início da próxima semana.