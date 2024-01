Acertado com o Inter, o atacante Rafael Borré se reapresentou, mas ainda não está treinando no Werder Bremen. O centroavante, segundo o clube alemão, tem um quadro de gripe, que fez com que ele fosse baixa na atividade realizada nesta quinta-feira (5). O jogador tenta a liberação do empréstimo de forma antecipada para reforçar o Colorado.