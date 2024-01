O atacante Rafael Borré terá uma reunião nesta terça (2) com a direção do Werder Bremen para conversar sobre a sua liberação imediata ao Inter. O clube alemão, onde o atleta atua por empréstimo, ainda resiste em se desfazer do centroavante antes do fim do contrato, válido até 30 de junho. Contudo, nos bastidores do Beira-Rio, há otimismo em relação à conclusão das tratativas.