O Inter finaliza os últimos detalhes para anunciar o goleiro Ivan, 26 anos, do Corinthians. O atleta, que estava perto de assinar com o América-MG, será adquirido de forma definitiva pelo Colorado e chega para ser o reserva imediato do uruguaio Sergio Rochet. Conhecido como "pegador de pênaltis", o jogador ostenta no currículo uma convocação pela Seleção Brasileira.