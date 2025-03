Roger Machado destaca recuperação de Valencia no Inter: "A gente não larga a mão de ninguém"

Roger Machado viu Valencia balançar a rede duas vezes diante do Caxias, no Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Após a classificação para a final do Gauchão, Roger Machado elogiou a recuperação técnica de Enner Valencia no Inter. O equatoriano fez dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Caxias neste sábado (1º). O resultado confirmou a vaga colorada.

Na entrevista coletiva depois da partida, o técnico lembrou dos momentos em que precisou preservar o atacante das críticas. Já sob o comando de Roger, Valencia enfrentou a desconfiança dos torcedores, em especial no segundo semestre do ano passado, quando ficou mais de dois meses sem marcar.

— A gente costuma dizer que não larga a mão de ninguém. Por vezes, a gente precisa até mesmo retirar o jogador no intervalo, como forma de preservação do coletivo e do individual. Por vezes, insistir colocando o jogador imaginando que ele vá se recuperar surte o efeito contrário. Ver o Valencia novamente fazendo os gols, da forma como tem as suas características, é importante. O crescimento dele nos dá alternativas consideráveis, que são importantes nos momentos decisivos — explicou o treinador.

Valencia tem quatro gols em oito jogos pelo Inter em 2025, além de uma assistência.

Desfalques

O atacante tem sido peça fundamental para o time, já que nomes como Borré, Wesley e Alan Patrick, todos do setor ofensivo, não tem atuado por conta de lesões.

O Inter volta a campo no próximo sábado (8) para enfrentar o Grêmio, na Arena, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. A partida de volta está prevista para o dia 16, um domingo, no Beira-Rio.