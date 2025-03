Presidente do Inter aponta erro a favor do Grêmio: "Uma equipe está na final graças à arbitragem"

Barcellos reclamou da arbitragem do Gauchão. Geison Lisboa / Agência RBS

O presidente Alessandro Barcellos se manifestou após a vitória do Inter sobre o Caxias, na noite deste sábado (1º), no Beira-Rio, que colocou o Colorado na final do Gauchão.

O dirigente protestou contra o que entende ter sido um clima de pressão criado para influenciar a arbitragem da outra semifinal, disputada entre Grêmio e Juventude. Ele destacou a não anulação do último gol do Tricolor, analisado pelo VAR.

— Se criou que nós havíamos falado coisas tão horríveis quanto outros. Isso criou um desequilíbrio que precisa parar. E acontece o que aconteceu hoje (sábado). Hoje existe uma equipe que está na final do Campeonato Gaúcho graças à arbitragem — disse em uma das respostas.

Antes dos Gre-Nais decisivos do Gauchão, Barcellos deixou dúvida sobre a qualidade da arbitragem estadual, mas evitou pedir árbitro de fora do Rio Grande do Sul na final do campeonato.

— Vocês viram o VAR no Jaconi? Aquilo, sim, colocou um time na final — afirmou citando o gol de Gustavo Martins validado por Anderson Daronco.

— Nós estamos no limite. Nós ficamos quietos esperando que as coisas fossem funcionar normalmente. Nós não ficaremos quietos, agora é a hora da onça beber água — declarou.

Arbitragem para a final

Ao longo da coletiva, Barcellos foi questionado por uma preferência por árbitro de fora do Rio Grande do Sul. O dirigente, no entanto, ressaltou que vê problemas em toda a arbitragem brasileira, mas mostrou preocupação com os árbitros gaúchos disponíveis.

— Nós sempre tivemos preocupação com a arbitragem. A arbitragem no Brasil é ruim. Isso que o Vuaden manda implementar deixa a gente mais nervoso ainda. Porque ele manda olhar tudo e foi olhar um pênalti claríssimo, o que deixa o medo de que vai anular. Tivemos um jogo no Beira-Rio que se olhou os dois. Não foi marcado, mas o fato de olhar gera tensão. É fato que a arbitragem precisa melhorar, então existe a preocupação. A final precisa ter os melhores árbitros. Vamos solicitar que a FGF possibilite os melhores árbitros. Se for de fora ou daqui, têm que ser os melhores. Um dos nossos árbitros (Rafael Klein) está com a Conmebol. O outro (Daronco) fez o que fez hoje. Está ficando difícil achar árbitros, mas essa responsabilidade é da FGF, não é nossa — sentenciou.

Em outra resposta, Alessandro Barcellos afirmou que Anderson Daronco merece ir para a geladeira pela arbitragem no jogo entre Juventude e Grêmio.

— É óbvio que quem está aqui vive mais o clássico e quem está fora se blinda mais disso, talvez isso seja importante. Eu não sei o que a federação está pensando. Dos dois principais árbitros, um não está aqui e o outro cometeu um erro gravíssimo. Em condições normais ele (Daronco) iria para a geladeira. Não sei o que vai acontecer, mas queremos a melhor arbitragem. Não queremos que a pauta dessas duas semanas seja a arbitragem. A pauta tem que ser o que o Inter vai fazer, a mobilização da torcida. Temos que olhar para o que interessa — finalizou.

Confira o vídeo da coletiva de Barcellos