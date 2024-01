Jogador que atingiu o melhor momento no Inter em 2015, Valdívia não deslanchou na carreira como se esperava. O meia-atacante, atualmente com 29 anos, jogou neste ano com a camisa do Jeonnam Dragons, time da segunda divisão da Coréia do Sul. Longe dos holofotes, no entanto, o atleta foi premiado individualmente.