Com passagem marcante pelo Grêmio, o zagueiro Bressan foi da glória de ser campeão da Libertadores 2017 ao desastre na semifinal de 2018, em que foi um dos responsabilizados pela eliminação do Tricolor pelo River Plate. Hoje, prestes a completar 31 anos, após jogar nos Estados Unidos e pelo Avaí, o zagueiro está no Nantong Zhiyun, da China.