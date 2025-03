Grêmio contrata promessa das categorias de base do Vitória 

O Grêmio trouxe outro atleta do Vitória. Agora, diferentemente de Wagner Leonardo e Lucas Esteves, para as categorias de base. Alexsandro, de 19 anos, atacante, assinou em definitivo com o Tricolor.

Os clubes garantem não ter relação com a ida de Pepê para Salvador. O nome do jovem já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Houve a rescisão no Nordeste para acerto com o Grêmio num vínculo de três temporadas. Os clubes dividem os direitos econômicos num “negócio de ocasião”. Não houve pagamento pelos direitos econômicos.

É a quarta transferência entre as equipes num período de um mês. Antes, Wagner Leonardo e Lucas Esteves chegaram a Porto Alegre. Agora, Pepê foi vendido para o Vitória por R$ 1,1 milhão.

Multa alta

No Vitória, Alexsandro era tratado como uma das maiores promessas do clube. Ele tinha multa de 60 milhões de euros (cerca de R$ 368 milhões na cotação atual) e mais dois anos de contrato. Ele disputou duas Copas São Paulo.

A ideia no Grêmio é aproveitá-lo na base e conforme o rendimento conceder ascensão ao profissional.