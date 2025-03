Enner Valencia projeta Gre-Nal que decidirá o Gauchão 2025: "Vai ser um jogo diferente"

Valencia fez dois dos três gols do Inter sobre o Caxias no Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Autor de dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Caxias no segundo jogo da semifinal do Gauchão 2025, Enner Valencia sabe que o Gre-Nal tem um peso diferente para os gaúchos. O centroavante equatoriano reconheceu a importância do clássico que decidirá o Campeonato Gaúcho neste ano.

— Com certeza, vai ser um jogo diferente. Os clássicos são jogos diferentes. Tanto eles (Grêmio) quanto nós estamos bem. Mas agora pensamos em descansar e se recuperar dessa semifinal que foi muito importante para nós e, depois, pensaremos no Grêmio — afirmou Valencia neste sábado (1º), logo após a festa no Beira-Rio.

Gre-Nal

Depois de três temporadas, o clássico Gre-Nal voltará a decidir um Gauchão. A última vez que isso ocorreu foi em 2021, com o Grêmio se sagrando campeão. No placar agregado, o Tricolor venceu por 3 a 2.

A partida de ida teve vitória gremista, por 2 a 1, no Beira-Rio, com gols de Diego Souza e Ricardinho. O Colorado saiu na frente com Thiago Galhardo, mas sofreu a virada.

O confronto de volta se encerrou com empate em 1 a 1, na Arena. Este jogo teve gols de Ferreira, para o Grêmio, e Rodrigo Dourado, para o Inter.

Agora, a decisão se iniciará na Arena, com o segundo jogo no Beira-Rio. A tabela detalhada ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que o primeiro confronto ocorra no próximo sábado (8), na Arena do Grêmio. Já o jogo de volta será no dia 16, um domingo, no Beira-Rio.