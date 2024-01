O Inter anunciou a contratação de Robert Renan, zagueiro que chega por empréstimo junto ao Zenit, da Rússia. Aos 20 anos, o jogador é valorizado no mercado e por isso a negociação foi desgastante até o desfecho positivo para o Colorado. Tanto, que uma das cláusulas do contrato protege o clube de uma possível saída do defensor em junho.