Ainda não foi feito nenhum anúncio oficial, mas o andamento das negociações começa a gerar empolgação na torcida do Inter. O início do novo ano veio com a diretoria encaminhando a contratação do argentino Lucas Alario enquanto mantém tratativas para trazer o colombiano Rafael Santos Borré. O debate, que já começa a acontecer, é como Eduardo Coudet fará para ajustar as peças tendo, ainda, Enner Valencia, Alan Patrick, além de Wanderson, para o setor ofensivo.