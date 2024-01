O anúncio realizado na manhã desta quarta-feira (17) confirmou a informação repercutida nos últimas dias: Rafael Borré jogará no Inter, mas falta definir se ainda neste primeiro semestre ou a partir de julho. Porém, a estratégia da diretoria é repetir o que foi feito com Aránguiz, antecipando a chegada do jogador ao Beira-Rio.