Após semanas de negociação, o Inter recebeu o sinal verde do estafe de Rafael Borré para enfim abrir negociações com o Werder Bremen. A comitiva colorada presente na Alemanha irá enviar até esta quarta (17) uma proposta oficial ao clube alemão pela liberação imediata do colombiano. Nos bastidores do Beira-Rio, há otimismo em relação ao negócio.