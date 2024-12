Vargas rebate críticas por gols perdidos na Libertadores e alfineta ex-técnico do Atlético-MG

O atacante Vargas rebateu as críticas pelos gols perdidos na derrota para o Botafogo, por 3 a 1, na decisão da Copa Libertadores. Apesar de ter feito o gol que recolocou o Atlético-MG na partida, o jogador perdeu chances cruciais na parte final do segundo tempo, virando alvo de julgamentos por parte de alguns torcedores e de até ex-jogadores, como o volante Rafael Miranda.

"Futebol mais uma vez sendo definido nos detalhes! Vargas teria o contrato em branco para a renovação. Milito estaria no Galo e entraria na galeria dos principais treinadores da história do Atlético", diz o começo do texto.