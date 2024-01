O Werder Bremen esteve em campo, neste domingo (14), na retomada do Campeonato Alemão (a Bundesliga). O técnico Ole Werner escalou o atacante Rafael Borré na equipe titular. Lutando contra o rebaixamento, o time acabou empatando pelo placar de 1 a 1 com o Bochum. Negociando com o Inter, o colombiano atuou até os 27 minutos do segundo tempo, quando acabou substituído.