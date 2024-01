O meia Mauricio é ausência neste período de pré-temporada colorada. O jogador está servindo na seleção Brasileira, que se prepara para a disputa do Pré-Olímpico. Aos 22 anos, o atleta vive seu melhor momento na carreira. O Inter já recebeu propostas de clubes do Brasil e do exterior, mas preferiu não vender por entender que Mauricio estará ainda mais valorizado após mais uma passagem pela seleção.