A primeira semana de pré-temporada do Inter terminou com um treinamento na manhã deste sábado (13). Ainda sem contar com o técnico Eduardo Coudet, que retornou de carro de Buenos Aires para Porto Alegre, o trabalho mais uma vez foi comandado pelos auxiliares da comissão técnica. Mas o treinador esteve durante todos os dias em permanente contato com seus auxiliares. Coudet vai retornar com suas atividades no campo a partir desta segunda-feira (15). O domingo será de folga para os atletas.