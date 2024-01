A primeira semana de treinamentos da pré-temporada do Inter ainda não contou com o técnico Eduardo Coudet. Por um acordo com a diretoria no momento da assinatura de sua renovação, o argentino foi liberado dos primeiros dias de atividades. Mesmo distante, o treinador participou do planejamento dos trabalhos realizados no CT Parque Gigante e tem conversas diárias com sua comissão técnica. Chacho é esperado em Porto Alegre na tarde deste sábado (13).