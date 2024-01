A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou, nesta segunda-feira (8), as datas e os horários das três primeiras rodadas do Gauchão 2024. A partida que abre o estadual será entre Caxias e Grêmio, no sábado (20), às 16h30min, no Centenário, em Caxias do Sul.