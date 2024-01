Novo centroavante do Inter, Lucas Alario foi apresentado na tarde desta sexta (12) no Beira-Rio. O argentino destacou a conversa com o técnico Eduardo Coudet como um fator que lhe motivou a acertar com o clube. O jogador, que vestirá a camisa 31, também destacou que não teve dúvidas em retornar para a América do Sul quando recebeu a proposta colorada.