O Inter está muito perto de anunciar a contratação do atacante Rafael Borré. Os enviados colorados à Alemanha já têm tudo acertado com o jogador e com o Eintracht Frankfurt-ALE e planejam concluir os trâmites finais das tratativas até o fim de semana. Pelo acordo atual, contudo, o jogador chegaria ao Beira-Rio apenas em julho. O desafio da direção colorada agora é convencer o Werder Bremen-ALE a liberar o colombiano imediatamente.