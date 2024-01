Uma investida do River Plate fez o Inter mudar a estratégia nas negociações pelo atacante Rafael Borré, 28 anos. O presidente Alessandro Barcellos embarcou nesta terça (9) à noite, rumo a Alemanha, com a missão de chegar a um acordo com o Werder Bremen-ALE pela liberação imediata do atleta. Há otimismo em relação a um acerto até o final de semana.