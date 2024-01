O River Plate tenta atravessar a negociação colorada para ter Rafael Borré. De acordo com o Jornal Olé, o clube pode oferecer até US$ 6 milhões (R$ 29,3 milhões na conversão atual) para repatriar o atacante colombiano. Entretanto, a vantagem do Inter segue sendo a negociação avançada e os altos valores salariais para o jogador.