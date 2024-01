Ex-capitão e atualmente Secretário de Futebol do River Plate, Leonardo Ponzio afirmou, nesta quarta-feira (10), que o colombiano Rafael Santos Borré comunicou o clube argentino que aceitou a oferta do Inter. Em entrevista à Rádio La Red, de Buenos Aires, Ponzio afirmou que o River tinha condições de comprar os direitos econômicos do jogador do Eintracht Frankfurt, mas que não teve como alcançar o salário oferecido pelo Colorado.